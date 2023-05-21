وظهر بن غفير وهو يتجول في باحة المسجد الأقصى، ممسكا بهاتفه، وسط حراسة أمنية مشددة، صباح الأحد.

وسبق أن اقتحم بن غفير باحة المسجد الأقصى في يناير الماضي، مع حراسة مشددة، وهو ما أثار موجة تنديد دولية واسعة.

وقبل أسابيع، قرر حزب "العظمة اليهودية" الذي يتزعمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، مقاطعة اجتماعات الحكومة والكنيست (البرلمان)، احتجاجا على ما قال إنه رد فعل "ضعيف" تجاه الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية على جنوبي إسرائيل.

وفي وقت سابق، طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي القيام بعملية عسكرية ضخمة في الضفة الغربية.