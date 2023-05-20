وقال بيان لوزارة الخارجية الأميركية، السبت، إن "الوزير أنتوني بلينكن تحدث مع البرهان عن المحادثات الجارية في السعودية، وحثه على التحلي بالمرونة وروح القيادة".

وجدد بلينكن إدانة الولايات المتحدة لأعمال العنف التي ارتكبها طرفا الصراع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، على مدار الأسابيع الماضية، وأدت إلى مقتل المئات وتشريد أكثر من مليون شخص.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أن "الاتفاق في جدة سيسمح بتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية التي يحتاجها الشعب السوداني بشدة".

وختم البيان قائلا إن "الولايات المتحدة لا تتزعزع في دعمها للتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني لحكومة مدنية، وسودان مستقر وديمقراطي".

وفي وقت سابق من السبت، قال مصدر سوداني مطلع لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الجيش وقوات الدعم السريع توصلا إلى اتفاق هدنة للسماح بفتح الممرات الإنسانية، خلال محادثات جدة.

وأوضح المصدر أنه "وفقا للاتفاق، فإن الهدنة ستكون لمدة 7 أيام قابلة للتجديد".

المعارك مستمرة