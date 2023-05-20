وطالب وزير المالية بصرف المرتبات عبر فروع البنك المركزي بالولايات التي ستقوم بسداد التحويلات الجارية للولايات بنفس قيمتها في شهر مارس الماضي.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة المالية، أحمد الشريف، أن محافظ بنك السودان المركزي وجه فروع بنك السودان المركزي بالولايات لصرف مرتبات العاملين لشهر أبريل الماضي، استجابة واستنادا لخطاب وزير المالية، بجانب تأمين السحوبات النقدية لفروع البنوك التجارية بالولايات.

وتوقع الناطق الرسمي باسم وزارة المالية، أن يسهم صرف مرتبات العاملين لشهر أبريل في مقابلة احتياجاهم الأساسية وتحريك الطلب بالأسواق وقطاعات الإنتاج، بجانب ان يسهم عمل فروع البنوك في الولايات في عودة النشاط الاقتصادي بالبلاد.