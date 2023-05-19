وقالت وكالة أنباء الإمارات إن اللقاء جاء على هامش أعمال القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

واطلع الشيخ منصور بن زايد من الرئيس الأوكراني علي تطورات الأوضاع في بلاده، معربا عن موقف الإمارات الثابت والداعم للسلام والاستقرار عبر الحوار لإيجاد حل سياسي مستدام.

وتطرق اللقاء إلى جدول أعمال القمة إضافة إلى القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

كما نقل الشيخ منصور بن زايد تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إلى زيلينسكي، فيما حمله الأخير نقل تحياته إلى رئيس الدولة وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار.