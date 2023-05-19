عبر الرئيس السوري بشار الأسد، الجمعة أمام القمة العربية، عن أمله في "بداية جديدة" للعمل العربي المشترك.
وجاء في كلمة الرئيس السوري بشار الأسد:
- أشكر السعودية لتعزيز المصالحة في منطقتنا وإنجاح هذه القمة.
- نحن اليوم أمام فرصة تاريخية لإعادة ترتيب شؤوننا بمعزل عن التدخلات الخارجية.
- ندعو إلى مراجعة النظام الداخلي للجامعة العربية كي تتماشى مع العصر.
- لا بد للجامعة العربية لاستعادة دورها.
- العمل العربي المشترك بحاجة إلى أهداف مشتركة وسياسة موحدة ومبادئ واضحة نحولها لاحقا إلى خطط تنفيذية.
- على العالم ترك القضايا الداخلية لشعوبنا.
- الأمل يتزايد مع التقارب العربي العربي والانطلاق لمرحلة جديدة من العمل المشترك.
- أما بالنسبة للقضايا التي تشغلنا يوميا مثل اليمن وليبيا وسوريا وغيرها، فلا يمكننا معالجة الأمراض عبر معالجة الأعراض، فكل تلك القضايا هي نتائج لقضايا أكبر لم تعالج سابقا.
- أما سوريا فماضيها وحاضرها ومستقبلها هو العروبة لكنها عروبة الانتماء لا عروبة الأحضان، فالأحضان عابرة، أما الانتماء فدائم.
- أتمنى أن تشكل هذه القمة بداية مرحلة جديدة للعمل العربي للتضامن فيما بيننا، والسلام في منطقتنا والتنمية والازدهار بدلا من الحرب والدمار.