وبحسب وكالة "وام"، جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وتطرق اللقاء إلى جدول أعمال القمة إضافة إلى القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

كما نقل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إلى الرئيس السوري.

وأعرب الرئيس السوري عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لمواقف دولة الإمارات الداعمة لسوريا ودورها في عودتها إلى جامعة الدول العربية والصف العربي.

وتمنى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لسوريا الشقيقة الاستقرار والسلام.

وحضر اللقاء الوفدان المرافقان من جانب دولة الإمارات وسوريا.