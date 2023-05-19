أكد الزعماء المشاركون في أعمال القمة العربية في جدة على ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك ورحبوا بعودة سوريا إلى مقعدها بجامعة الدول العربية ومشاركة الرئيس بشار الأسد في هذه القمة، كما ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي كلمة أمام الحضور. وفيما يلي أبرز ما قاله القادة: