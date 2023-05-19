رحب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، بعودة الرئيس السوري بشار الأسد لحضور اجتماعات جامعة الدول العربية، وأبدى استعداد المملكة للاستمرار في بذل جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا.