كما عين البرهان زعيم المتمردين السابق مالك عقار في منصب نائب رئيس مجلس السيادة.

وجاء في مرسوم دستوري، نشره اليوم الجمعة إعلام مجلس السيادة الانتقالي: "أصدر رئيس، مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم مرسوماً دستوريا قضى بإعفاء نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو من منصبه اعتباراً من اليوم 19 مايو2023".

وأضاف المرسوم "ووجه سيادته الأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية بالدولة وضع هذا المرسوم الدستوري موضع التنفيذ".

يشار إلى أن السودان يشهد صراعا بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة دقلو، وتدور أغلب المعارك في العاصمة الخرطوم والمناطق المجاورة.

وفي الأثناء، يتواجد ممثلون عن الطرفين المتحاربين في جدة بالسعودية من أجل التوصل لهدنة.

كما أن الأزمة السودانية تعد واحدة من النقاط والملفات الرئيسية التي ستناقشها القمة العربية الحالية في جدة.