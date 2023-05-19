وصدرت المذكرة بعد أن أصدرت فرنسا مذكرة لاعتقال سلامة في إطار تحقيقها فيما إذا كان قد اختلس مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة، وهو اتهام ينفيه سلامة.

وقال وزير الداخلية اللبناني لرويترز إن السلطات "تناقش بجدية" مصير رياض سلامة بعد مذكرة الإنتربول.

وأضاف الوزير أنه سينفذ مذكرة الاعتقال التي أصدرها الإنتربول إذا قرر القضاء اللبناني الامتثال لها.