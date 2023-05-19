الرئيس الأوكراني يقول إنه سيجتمع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أول زيارة له إلى المملكة.

وأضاف إن من "أولويات الزيارة هي مناقشة صيغة للسلام وحماية المسلمين في أوكرانيا وعودة السجناء السياسيين من القرم".



وأفادت التقارير بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وصل جدة على متن طائرة فرنسية قادمة من بولندا.

وكانت رويترز نقلت عن مصدر مطلع قوله إن الرئيس الأوكراني في طريقه لحضور القمة العربية في السعودية.

وقال المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية المعلومات، إن زيلينسكي سيحضر قمة الجامعة العربية في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وأضاف المصدر أنها فرصة للزعيم الأوكراني للضغط على الحلفاء والدول التي لا تزال تتخذ موقفا محايدا في الصراع بين أوكرانيا وروسيا.

وقال المصدر لرويترز إن زيلينسكي سيسافر بعد ذلك إلى اجتماع مجموعة السبع في هيروشيما باليابان على متن طائرة حكومية فرنسية.

وفي هيروشيما اليابانية، حيث يجتمع زعماء أقوى ديمقراطيات في العالم اليوم الجمعة لمناقشة طرق جديدة لمعاقبة روسيا إثر عمليتها الخاصة في أوكرانيا، سيقوم زيلينسكي بأبعد رحلة له عن بلاده حيث يستعد القادة لكشف النقاب عن عقوبات جديدة على روسيا بسبب الحرب.

وأكد أوليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، على التلفزيون الوطني أن زيلينسكي سيحضر القمة.

وقال دانيلوف الجمعة "كنا على يقين من أن رئيسنا سيكون حيث تحتاجه أوكرانيا، في أي جزء من العالم، لحل قضية استقرار بلادنا. ستكون هناك مسائل مهمة يتم تحديدها هناك، لذا فإن الوجود المادي هو أمر حاسم للدفاع عن مصالحنا".

وقال الزعيم الياباني فوميو كيشيدا إنه دعا زيلينسكي إلى قمة مجموعة السبع خلال زيارته إلى كييف في مارس.

ومن المقرر أيضا أن يظهر زيلينسكي افتراضيا في اجتماع قادة مجموعة السبع اليوم الجمعة، حيث سيتم إطلاعهم على الأوضاع في ساحة المعركة وسيوافقون على تكثيف جهودهم لتقييد جهود موسكو الحربية.