وقالت وكالة الأنباء السعودية: "كان في استقبال الرئيس السوري بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الرئاسة السورية إن بشار الأسد سيتوجه إلى مدينة جدة السعودية للمشاركة في القمة العربية، في خطوة تمثل استكمال عودة سوريا إلى المنظومة العربية.

والأربعاء، قال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد لـ"سكاي نيوز عربية" إن الرئيس بشار الأسد سيحضر، الجمعة، إلى جدة للمشاركة في القمة العربية.

وجاء هذا الإعلان المتوقع بعد سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الدول العربية تجاه سوريا بغية إنهاء عزلتها.

وكان وزراء خارجية الدول العربية تبنوا مطلع مايو الجاري قرارا، بعودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية، بعد غياب دام 12 عاما. وبعدها ذكر الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، أنه بات بوسع الأسد المشاركة في القمة، إذا رغب في ذلك.

وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا في عام 2011 مع اندلاع الحرب الأهلية فيها.