وقال بيان للمتحدث باسم الجيش إنه "تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السوداني في مختلف المحن والأزمات، أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار بورسودان، محملتان بأطنان من الشحنات الطبية المقدمة كإهداء من وزارة الصحة والسكان المصرية للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين".

ومن جهة أخرى، أشار المتحدث إلى "سفر عدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية، المقرر عودتهم لاستئناف مهام عملهم في القنصلية المصرية ببورتسودان".

وكانت مصر استعادت رعاياها من السودان، مع بدء المعارك بين طرفي الصراع منتصف شهر أبريل الماضي.