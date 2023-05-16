ووفقا لتقرير حوادث السير الفني الصادر عن مديرية الأمن العام، فإن الوقوف التام لموكب الزفاف داخل نفق بالتزامن مع عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة من قبل سيارة شحن، كان السبب الرئيس في وقوع الحادث.

وكان مصدر أمني قد قال لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه حادث تصادم مروريا وقع داخل نفق بمنطقة التاسعة في محافظة العقبة، بين سيارة شحن وعدد من المركبات، أودى بحياة شخص وإصابة 16 بكسور وجروح ورضوض مختلفة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى، مؤكدا فتح تحقيق مروري بالحادث.

وتداول الأردنيون بشكل واسع مقاطع فيديو مروعة للحادث من زوايا مختلفة، كان آخرها وأكثرها قسوة مقطع وثقته كاميرات مراقبة طريق من داخل الشاحنة، مناشدين بعضهم البعض بتوخي الحذر من ممارسات متهورة قد تتسبب بكوارث كبيرة.

عفو من دون مقابل

وتقدمت عشيرة النعيمات بالشكر لذوي المتوفى الشاب أحمد الغرابلي عبر بيان، مفاده تنازل آل الغرابلي عن حقوقهم العشائرية والجزائية من دون مقابل لوفاة ابنهم من جراء الحادث الذي وصفه أبناء النعيمات بـ"غير مقصود".

وذكر البيان أن عشيرة النعيمات توجهت بوفد وجهاء نحو آل الغرابلي لطلب العفو، فبادر الأخيرون إلى استقبالهم، ووافقت الأسرة على التنازل عن جميع الحقوق من دون مقابل.