وقال دقلو في فيديو على حسابه الرسمي في "تويتر": "يعمل الانقلابيون على أسلوب نشر الشائعات الهدامة التي تهدف تدمير السودان".

وأضاف: "يروجون لمقتلي وكل ذلك كذب، ويظهر أنهم يعانون من الخسائر التي تلحق بهم".

وأكد قائد قوات الدعم السريع أنه بصحة جيدة، مشددا على نجاح المخططات العسكرية الخاصة بقواته.

وندد دقلو بما وصفه بتدمير الجيش للمواقع الحيوية والبنية التحتية والمصانع، داعيا السودانيين إلى عدم الإصغاء للشائعات.

وكان قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، قد أصدر يوم الأحد، قرارا قضى بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج.

ونصّ القرار على منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة للدعم السريع.

كذلك أصدر البرهان قرارا بإعفاء حسين يحي جنقول من منصبه كمحافظ لبنك السودان المركزي، وتعيين برعي الصديق علي أحمد بدلا عنه.