وتداول المغردون في مصر مقاطع فيديو وصور تظهر ألسنة اللهب الضخمة وقوة الحريق الذي كاد يؤدي لكارثة حسب وصفهم.

ومن جانبه قال محافظ بني سويف، محمد هاني غنيم، لموقع "سكاي نيوز عربية" إن:

الحريق نشب في معرض دائم مقام بالمحافظة باسم "معرض شباب مصر" ومخصص لعرض الملابس والأدوات المنزلية وبعض المستلزمات بأسعار مخفضة.

الحريق نشب في الصباح الباكر وكانت معظم المحال مغلقة ولم يكن الجمهور قد توافد على المعرض بعد مما لم ينتج عنه خسائر في الأرواح.

فور الإبلاغ عن الحريق انتقلت مع قيادات المحافظة ورجال الأمن والدفاع المدني لمكان الحريق وتم التعامل معه فورا بحرفية شديدة.

سيارات الإسعاف تواجدت في موقع الحريق للتعامل مع أي إصابات لكن الحريق لم ينتج عنه سوى بعض الاختناقات ولم يتم الإبلاغ عن ثمة إصابات خطرة وجرى تقديم الإسعافات اللازمة لمن تعرضوا للاختناق.

وجود كميات كبيرة من الملابس والأقمشة والأدوات المنزلية هو ما ساعد على انتشار النيران وزيادة قوتها سريعا.

المعرض مقام على مساحة 2000 متر مربع خلف محطة قطار بني سويف، وسرعة التعامل من الأجهزة المعنية مع الحريق منعت كارثة، وجاري حصر الخسائر واتخاذ اللازم.

سبب الحريق غير واضح حتى الآن والنيابة العامة بدأت التحقيق وانتدبت رجال الأدلة الجنائية لتحديد جميع ملابساته.

تجدر الإشارة إلى أن بعض المغردين بدأوا حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجمع تبرعات من أجل تعويض أصحاب المحال الذين احترقت بضاعتهم في الحريق، كنوع من التضامن معهم.