جاءت تصريحات هاليفي إثر اجتماع لتقييم الأوضاع والمصادقة على خطط هجومية مستقبلية.

ولم يوضح هاليفي ما هي الإنجازات الكبيرة ولا الخطط المستقبلية بشأن العملية المستمرة منذ 5 أيام.

وذكر هاليفي أن مواصلة حركة الجهاد إطلاق الصواريخ "يسمح لنا بمواصلة عمليات استهداف القادة والغارات بشكل دقيق ومتصاعد مثلما نفذنا في الأيام الأخيرة".

وأضاف: "نحن مستعدون لمواصلة الإجراءات المضادة والهجمات المستهدفة بدقة".

وأطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية ضد حركة الجهاد في غزة سمّاها "السهم الواقي"، منذ فجر الثلاثاء الماضي.

وأدت العملية إلى اغتيال 6 من قادة "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد، وذكر الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أكثر من 300 هدف للحركة.

لكن القصف الإسرائيلي أدوى بحياة العديد من المدنيين، بينهم 3 نساء و6 أطفال.

وتقولتل أبيب إن حركة الجهاد أطلقت أكثر من 1234 صاروخا باتجاه إسرائيل منذ اندلاع العملية.

تلاشي الهدنة

وأصدرت إسرائيل وحركة الجهاد بيانات وتصريحات بدا منها أن الهدنة التي كانت تحدثت عنها أنباء في الأيام الماضية صارت مستبعدة.

وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي: "لا نجري محادثات لوقف إطلاق النار"، مضيفا أن إسرائيل تولي الأولوية القصوى حاليا لإطلاق النار على المسلحين.

من جانبها، أعلنت "سرايا القدس"، أنها ستواصل إطلاق الصواريخ، مع دخول المواجهة يومها الخامس.

وقالت إن: "المقاومة أعدت نفسها لأشهر من المواجهة، ونمتلك نفسا طويلا وحاضنة شعبية وفية عظيمة".