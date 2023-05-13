سقوط قذيفة على معبر رئيسي

وثقت كاميرات الفيديو لحظة سقوط قذيفة هاون على معبر إيريز/ بيت حانون، بين إسرائيل وقطاع غزة.

ويظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة لحظة سقوط القذيفة عند أحد مداخل المعبر، المغلق منذ بدء العملية العسكرية، الثلاثاء الماضي.

نقل مصابين إلى سوروكا

أظهرت مقاطع فيديو لحظة هبوط مروحية نقل عسكرية إسرائيلية من طراز "يسعور" في حديقة مستشفى سوروكا ببئر السبع.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن 3 إسرائيليين أصيبوا من جراء سقوط صاروخ فلسطيني على مستوطنة "نتيفوت" بالنقب الغربي قرب قطاع غزة.

وأضافت أن جراح اثنين منهم وصفت بالخطيرة، وجرى نقلهم جميعا إلى مستشفى سوروكا.

قصف منزل في جباليا

ذكرت مصادر فلسطينية أن المقاتلات الحربية قصفت منزلا في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة.

وأضافت أن القصف بدأ بصاروخ تحذيري قبل أن يعقبه صاروخ مدمر.

تدمير منزل في بيت لاهيا

وفي بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع، دمرت الطائرات الإسرائيلية منزلا.

ولم ترد معلومات عن سقوط مصابين في المنزل.

صواريخ القبة الحديدية

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية لحظات إطلاق صواريخ من بطارية للقبة الحديدية.

وكانت هذه الصواريخ تستهدف اعتراض صواريخ أطلقتها الفصائل من غزة.