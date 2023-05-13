وقال المصدر إن "المحادثات بين الأطراف مستمرة في القاهرة رغم عدم إحراز أي تقدم".

وأضاف: "حركة الجهاد تصر على أن تلتزم إسرائيل بإنهاء سياسة الاغتيالات وأن يكون وقف إطلاق النار متبادلا ومتزامنا".

وتابع: "في المقابل، تؤكد إسرائيل أن وقف إطلاق النار لن يشمل التزاما بوقف القتال".

وخلصت "كان" بالقول إن "في الوقت الحالي، كل طرف متمسك بموقفه، وليس هناك أي اختراق".

ومساء الجمعة، كشفت مصادر إسرائيلية أن مصر قدمت مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت المصادر إن المقترح المصري يتضمن وقفا متبادلا للهجمات، والتزاما بتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.

وأوضحت أن المقترح يخضع للدراسة حاليا من جانب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وسعت القاهرة مؤخرا عبر جهود وساطة لوقف القصف المتبادل.