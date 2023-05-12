مع دخول القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسبوعه الخامس في الخرطوم؛ تتسع عمليات الدمار والتخريب التي طالت معظم الأحياء الراقية وسط وشرق العاصمة، التي تتركز فيها مباني تاريخية؛ مما يثير تساؤلا بشأن التغيرات التي يمكن أن تحدثها الحرب في وجه المدينة.