ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن "مسؤول كبير"، تأكيده أنه "سيكون هناك رد إسرائيلي كبير" بعد إطلاق صاروخين باتجاه القدس، في إشارة إلى تصاعد حدة الأحداث بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

تطورات ميدانية

وعلى الصعيد الميداني، لا تزال عمليات القصف تتصاعد، الجمعة. وشملت التطورات:

الجيش الإسرائيلي: هجوم للجيش على 4 مواقع عسكرية، وموقع لإطلاق قذائف هاون، ومنطقة تم إطلاق صواريخ منها من قبل حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.

إعلام إسرائيلي: تم إطلاق 9 صواريخ من غزة، واعتراض 4 منها.

مصدر إسرائيلي: منظومة مقلاع داود تعترض للمرة الثانية أحد الصواريخ المنطلقة من غزة.

إعلام إسرائيلي: إطلاق صواريخ من غزة على مناطق قريبة من القدس.

مراسل "سكاي نيوز عربية": انطلاق صفارات الانذار في القدس.

وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة مباشرة لمنزل في سديروت دون وقوع إصابات.

إعلام إسرائيلي: مستوطنة "بيت شيمش" قرب القدس تعلن فتح الملاجئ.

مراسلنا في قطاع غزة: تجدد إطلاق رشقات صاروخية بعيدة المدى من غزة باتجاه غربي القدس.

إعلام إسرائيلي: سقوط صاروخ في "بات عين" داخل مستوطنة "غوش عتصيون" ما بين الخليل والقدس.

هروب مستوطنين في "بيتار عليت" جنوب القدس، للاحتماء، بعد تعرضها لرشقات صاروخية من غزة.

صفارات الإنذار انطلقت مجددا في سديروت ومستوطنات غلاف غزة.

بيان للجيش الإسرائيلي: الجيش هاجم أهدافا لحركة "الجهاد الإسلامي" في غزة.