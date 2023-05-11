وقال بيان للجيش الإسرائيلي: "في عملية مشتركة للجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) تم القضاء على أحمد أبو دقة نائب قائد الوحدة الصاروخية في الجهاد الإسلامي الذي لعب دورا مركزيا بعمليات إطلاق الرشقات الصاروخية نحو إسرائيل".

كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على "تويتر": "في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام، قضينا منذ فترة وجيزة على أحمد أبو دقة المسؤول عن الهجمات الصاروخية الأخيرة على دولة إسرائيل".

وقالت حركة الجهاد إن ضربة جوية إسرائيلية على جنوبي قطاع غزة، الخميس، أودت بحياة أبو دقة القيادي في الحركة.

كما قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 4 أشخاص أصيبوا في الضربة التي وقعت قرب خان يونس.

ونفذت إسرائيل الخميس غارات جوية على قطاع غزة، الذي انطلقت منه دفعة جديدة من الصواريخ، بعد استهداف قيادي آخر في حركة الجهاد ليلا، قُتل مع شخصين آخرين.

وأسفرت ضربات جوية إسرائيلية في وقت مبكر من الخميس عن مقتل مسؤول الوحدة الصاروخية في سرايا القدس علي غالي.

ودعا وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا ومصر والأردن الخميس إلى وضع حد لأعمال العنف بين إسرائيل وفصائل مسلحة في غزة، بعد 3 أيام من تبادل إطلاق النار.