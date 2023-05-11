وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، بأن طائرات حربية إسرائيلية من نوع "إف 16" أطلقت صاروخا صوب أحد الشقق السكنية في مدينة حمد، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مواطنين، وإصابة من كان فيها بجروح وصف بعضها بالخطيرة، وتدميرها بشكل كامل، وإلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين المجاورة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها للمبنى الذي تعرض للقصف الإسرائيلي.

وبتدمير هذه الشقة السكنية، يرتفع عدد المنازل التي دمرت بشكل كلي وجزئي بصواريخ طائرات إسرائيلية في مناطق مختلفة من قطاع غزة إلى 14 منزلا، خصوصا في مدينة غزة ورفح جنوب القطاع.

وبلغت حصيلة القتلى لليوم الثالث على التوالي 22 و64 جريحا غالبيتهم أطفال ونساء وبعضهم جروحه حرجة وخطيرة، إضافة إلى دمار في شقق سكنية ومنازل وممتلكات خاصة ومواقع وأراض زراعية.

وأكد مراسلنا تجدد إطلاق صواريخ بعيدة المدى من غزة باتجاه مدينتي تل أبيب ويافا.

وانطلقت دفعة صواريخ جديدة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مساء الأربعاء، بينما جددت طائرات إسرائيلية غاراتها الجوية على مواقع حركة الجهاد في القطاع، حسب مراسل "سكاي نيوز عربية".

وقال المتحدث باسم الجيش ووسائل إعلام إسرائيلية، إن صافرات الإنذار سمعت في تل أبيب ورمات غان وجفعاتايم وبئر السبع، فضلا عن سديروت وعسقلان ومستوطنات محيط قطاع غزة.

وأشارت مصادر "سكاي نيوز عربية"، إلى أن "رشقات صاروخية جديدة ومكثفة انطلقت من قطاع غزة باتجاه المستوطنات القريبة منه، مما أدى إلى إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين".

وكانت مصادر عسكرية إسرائيلية قد قالت إن مئات الصواريخ أطلقت من غزة، اعترضت أنظمة الدفاع الإسرائيلية معظمها.