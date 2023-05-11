وأضاف حق أن غوتيريش يطالب "بوقف (ذلك) على الفور" ويحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وتابع حق: "على إسرائيل الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني بما في ذلك الاستخدام المتناسب للقوة وأخذ جميع الاحتياطات الممكنة لتفادي إصابة المدنيين والأهداف المدنية أثناء تنفيذ عمليات عسكرية".

غارات إسرائيلية وصواريخ من غزة

انطلقت دفعة صواريخ جديدة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مساء الأربعاء، بينما جددت طائرات إسرائيلية غاراتها الجوية على مواقع حركة الجهاد في القطاع، حسب مراسل "سكاي نيوز عربية".

وأكد المتحدث باسم الجيش ووسائل إعلام إسرائيلية، أن صافرات الإنذار سمعت في تل أبيب ورمات غان وجفعاتايم وبئر السبع، فضلا عن سديروت وعسقلان ومستوطنات محيط قطاع غزة.

وأشارت مصادر "سكاي نيوز عربية"، إلى أن "رشقات صاروخية جديدة ومكثفة انطلقت من قطاع غزة باتجاه المستوطنات القريبة منه، مما أدى إلى إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين".

وكانت مصادر عسكرية إسرائيلية قد قالت إن مئات الصواريخ أطلقت من غزة، اعترضت أنظمة الدفاع الإسرائيلية معظمها.

وأكدت وزارة الصحة في غزة في وقت سابق من الأربعاء، ارتفاع حصيلة الضحايا الإجمالية في القطاع إلى 21 قتيلا و64 مصابا، من جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تمديد تعليق الدوام للمؤسسات التعليمية ومراكز التدريب المهني ليوم الخميس، وبقاء الدوام في الوزارات والمؤسسات الحكومية بالحد الأدنى.

وأفاد مصدران عسكريان إسرائيليان بأن إسرائيل استخدمت الأربعاء نظام "مقلاع داود" للدفاع الجوي والصاروخي متوسط المدى للمرة الأولى.

و"مقلاع داود" نظام مصمم لإسقاط الصواريخ التي يتم إطلاقها من مسافة 100 إلى 200 كيلومتر، وهو جزء من الدرع الصاروخية لإسرائيل التي تشمل نظام القبة الحديدية.