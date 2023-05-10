ولم يقدم الجيش الإسرائيلي تفاصيل أخرى عن استخدام النظام أثناء القصف عبر الحدود، الذي أطلق فيه الفلسطينيون مئات الصواريخ على إسرائيل، التي شنت بدورها غارات جوية في أنحاء القطاع.

ما هو مقلاع داود؟

نظام مصمم لإسقاط الصواريخ التي يتم إطلاقها من مسافة 100 إلى 200 كيلومتر.

النظام جزء من الدرع الصاروخي لإسرائيل، الذي يشمل بالفعل نظام القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى، ونظامي "آرو 2" و"آرو 3" لاعتراض الصواريخ طويلة المدى.

إسرائيل استخدمت القبة الحديدية على نطاق واسع لاعتراض الصواريخ التي تنطلق من غزة.