وأوضح الوزير، وفقا لمراسل "سكاي نيوز عربية" ووكالات أنباء، أن هناك احتمالا للتوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار "خلال ساعات".

وكانت سائل إعلام مصرية أشارت إلى دور القاهرة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار "فوري" بين إسرائيل والفلسطينيين.

وتشن إسرائيل هجوما واسعا على قطاع غزة، أدى إلى مقتل 21 فلسطينيا وإصابة 64 آخرين، الثلاثاء والأربعاء.

وفي المقابل، قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن مئات الصواريخ أطلقت من غزة، اعترضت أنظمة الدفاع الإسرائيلية معظمها.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قوله إن إسرائيل مستعدة لتوسيع عملياتها العسكرية غزة.

وأكد نتنياهو لقادة البلديات الجنوبية، أن الجيش الإسرائيلي "له اليد العليا" حاليا، لكن الجيش يؤكد أنه لا يزال يركز على استهداف حركة الجهاد في القطاع المحاصر.