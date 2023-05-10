وسلم الدعوة سفير السعودية لدى الأردن نايف بن بندر السديري، خلال لقائه الأسد في دمشق.

وأضافت "واس": "نقل السفير السديري تحيات الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للرئيس السوري، وتمنياتهما لحكومة وشعب سوريا الشقيق الأمن والاستقرار، فيما حمّله الرئيس السوري تحياته وتقديره لهما، ولحكومة وشعب السعودية المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء".

وكانت الرئاسة السورية أعلنت النبأ في وقت سابق من الأربعاء، علما أن الدعوة هي الأولى التي تتلقاها دمشق منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011.

والأحد الماضي، اتخذت جامعة الدول العربية قرارا باستعادة سوريا لمقعدها، بعد تعليق عضويتها نحو 12 عاما.

وقال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: "عودة سوريا لشغل المقعد هي بداية حركة وليست نهاية مطاف، بمعنى أن مسار التسوية للأزمة السورية ستأخذ مرحلة من الإجراءات".

وأضاف: "الرئيس السوري بشار الأسد يمكنه المشاركة في قمة الجامعة إذا رغب في ذلك".

وفي الآونة الأخيرة عادت بعض الدول العربية، ومن بينها السعودية ومصر والإمارات إلى التعامل مع سوريا عبر الزيارات والاجتماعات رفيعة المستوى.