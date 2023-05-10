وفيما تبقى المعطيات من داخل السودان غير واضحة ومن ضمنها حصيلة القتلى، كشفت منظمة الصحة العالمية أنّ أكثر من 600 شخص قتلوا وأصيب أكثر من 5 آلاف.

كما كشفت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 700 ألف شخص نزحوا داخليا بسبب القتال في السودان، إضافة إلى أعداد هائلة من النازحين إلى دول الجوار.

وفي هذا الصدد، قال عضو مجلس إدارة الشبكة السودانية لحقوق الإنسان، عدلان عبد العزيز، لـ"سكاي نيوز عربية":