ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلا عن مصدر بالشرطة أن سيارة انفجرت في منطقة برزة بالعاصمة السورية دمشق، الأربعاء.
وذكرت وزارة الداخلية السورية في بيان: "أصيب ضابط و4 عناصر أمن بانفجار السيارة أمام مركز شرطة برزة بدمشق".
وكالات - أبوظبي
ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلا عن مصدر بالشرطة أن سيارة انفجرت في منطقة برزة بالعاصمة السورية دمشق، الأربعاء.
وذكرت وزارة الداخلية السورية في بيان: "أصيب ضابط و4 عناصر أمن بانفجار السيارة أمام مركز شرطة برزة بدمشق".
وذكرت وزارة الداخلية السورية في بيان: "أصيب ضابط و4 عناصر أمن بانفجار السيارة أمام مركز شرطة برزة بدمشق".