وأضاف المتحدث: "نتابع عن كثب الضربات الجوية الإسرائيلية في قطاع غزة التي قتلت ثلاثة من قادة الجهاد".

وتابع: "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن 10 مدنيين قتلوا بشكل مأساوي في الغارات الإسرائيلية وندعو جميع الأطراف إلى تهدئة الموقف".

من جانبه، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي لـ"سكاي نيوز عربية"، إن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل يبقى ثابتا، مضيفا أن من حقها الدفاع عن نفسها وعن شعبها.

وأعربت السفارة الأميركية لدى إسرائيل، مساء الثلاثاء، عن أسفها لسقوط ضحايا مدنيين في عملية الاغتيال التي استهدفت قادة في حركة الجهاد في غزة، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها بأمن إسرائيل.

وأفادت السفارة الأميركية لدى إسرائيل، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية، بأنها تأسف للخسارة المأساوية لأرواح المدنيين في الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي على غزة.

وذكر متحدث باسم السفارة: "نحن نتابع عن كثب الغارات الجوية الإسرائيلية في قطاع غزة والتي قتلت 3 قادة من حركة الجهاد الفلسطيني".

وأشار إلى أنه: "نحن على علم بتقارير تتحدث عن مقتل 10 مدنيين بشكل مأساوي في الغارات الإسرائيلية".

ودعا كل الأطراف لنزع فتيل التوتر لحماية غير المقاتلين ومنع أي خسائر إضافية في أرواح المدنيين.

وشدد المتحدث الدبلوماسي الأميركي على أن التزام واشنطن بأمن إسرائيل سيظل "صارما".