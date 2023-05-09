وذكرت "وام" أن قمة إدارة الطوارئ والأزمات تجري تحت رعاية نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

وتشمل القمة العديد من الجلسات وورش العمل، بمشاركة أكثر من 20 من كبار المسؤولين في الهيئات الوطنية والإقليمية والعالمية المعنية بإدارة الأمن والطوارئ والأزمات، ونخبة من الخبراء والمختصين والمهتمين مما يزيد عن 11 دولة.

ويملك هؤلاء تجارب عملية وواقعية وخبرات أكاديمية عن إدارة الأزمات والكوارث ولديهم جهود كبيرة في مجال التعافي من الأزمات.

وتعد القمة منصة عالمية لتعزيز الشراكات والتعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال الطوارئ والأزمات والكوارث، ومناقشة أبرز التحديات والتوجهات العالمية.

كما ترسّخ القمة أهمية استشراف وتنبؤ المخاطر المقبلة والتطورات بهدف تعزيز الاستجابة العالمية للأزمات والطوارئ العابرة للحدود.