خيمت حالة من التوتر والترقب، الثلاثاء، بعد عملية الاغتيال الإسرائيلية التي طالت قادة في حركة الجهاد، مع توعد الفصائل الفلسطينية بالرد على العملية، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه أمر الجيش بالاستعداد لشن عملية متعددة الجبهات إذا لزم الأمر.