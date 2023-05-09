تفصيلا، قالت منظمة الصحة العالمية إن 604 أشخاص قتلوا جراء الصراع السوداني حتى الآن، مشيرة إلى إصابة أكثر من 5000 آخرين.

من جهة ثانية، قال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة بول ديلون، اليوم الثلاثاء، إن عدد النازحين داخل السودان ارتفع لأكثر من مثليه في الأسبوع الماضي ليبلغ أكثر من 700 ألف في ظل استمرار القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وأضاف ديلون خلال مؤتمر صحفي في جنيف "عدد النازحين داخليا في السودان ارتفع إلى أكثر من مثليه في الأسبوع الماضي"، وفقا لرويترز.

كانت المنظمة قد أعلنت في الأسبوع الماضي أن عدد النازحين داخل السودان بلغ نحو 340 ألفا.

يشار إلى أن القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع كان قد اندلع في الخامس عشر من أبريل الماضي.