تحقق النيابة العامة في مصر، في حادث إنقلاب حافلة نقل ركاب سياحية بمحافظة بني سويف، وكان على متنها 36 سودانيا فروا من بلادهم بسبب النزاع الدائر هناك، وأصيبوا في الحادث.