وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وفق وكالة الأنباء السعودية.

كما تم استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء من الجانب الأميركي السفير لدى السعودية مايكل راتني، ومنسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي بريت ماكغورك، والمنسق الرئاسي في وزارة الخارجية آموس هوكستين، وكبيرة مستشاري الأمن القومي أريانا بيرنجاوت.