كما وجّه الملك وولي العهد بتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليا.

وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، أن "المساعدات المقدمة تأتي انطلاقا من حرص العاهل السعودي وولي العهد على الوقوف إلى جانب أبناء الشعب السوداني الشقيق، والتخفيف من آثار الأزمة الصعبة التي يشهدها السودان".

وأوضح أنه "سيجري بموجب التوجيه الكريم تقديم مساعدات إغاثية وإنسانية للنازحين في السودان وتوفير مساعدات طبية".