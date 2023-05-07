أصدرت محكمة عراقية حكماً بالإعدام بحقّ شرطي سابق لإدانته باغتيال الباحث هشام الهاشمي في يوليو 2020 قرب منزله في بغداد، وفق ما أفاد بيان رسمي، الأحد، في قضيّة أثارت تنديداً في العراق وخارجه.