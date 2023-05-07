وأضاف الجهاز أن عماد العدوان، الذي اعتقل في 22 أبريل عند معبر حدودي تسيطر عليه إسرائيل، سُلم إلى السلطات الأمنية الأردنية التي ستواصل التحقيق في القضية.

ووقت الحادثة، قالت مصادر إسرائيلية إنه "تم ضبط 3 أكياس تضم 12 سلاحا طويلا، و270 سلاحا متعرجا، و167 من نوع مسدس غلوك و100 كيلوغرام من الذهب".

وبحسب العرف السائد، كان من المفترض ألا يتم إجراء التفتيش، إلا أن معلومات وردت للسلطات الإسرائيلية بالتفتيش.

ومنذ وقتها، عملت وزارة الخارجية الأردنية على تسلم العدوان والبحث في ملابسات القضية.