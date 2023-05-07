تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الأحد، الاتهامات المتبادلة بشأن خرق الهدنة التي اقترحتها الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا (إيغاد) لمدة أسبوع بدأت الخميس الماضي.
وأفاد مراسلنا، باندلاع اشتباكات متفرقة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في شارع المطار ومنطقة الرياض وسط العاصمة الخرطوم.
جاء ذلك عقب تأكيد مصادر سودانية شن غارات للجيش على مواقعَ لقوات الدعم السريع في العاصمة.
وفي السياق، أعلنت القوات المسلحة السودانية في بيان، تصديها لهجوم شنته مجموعة من قوات الدعم السريع على قيادة قوات الدفاع الجوي، مشيرة إلى سقوط قتلى في صفوفهم خلال الاشتباكات، فضلا عن تدمير عدد من عرباتهم.
وأضافت أن قوات الجيش تمكنت من قتل قناص أجنبي لم تعرف جنسيته في منطقة بحري العسكرية.
وأكدت القيادة العامة للجيش، أنها لا تزال ترصد مجموعة تعزيزات للدعم السريع انطلقت قبل أسبوع من جنوب دارفور في طريقها للعاصمة الخرطوم.
المبادرة السعودية الأميركية
- المبادرة السعودية الأميركية في جدة هي أول محاولة جادة لإنهاء القتال الدائر منذ 15 أبريل، الذي حوّل أجزاء من الخرطوم إلى مناطق حرب وعرض الانتقال السياسي الهش في البلاد للخطر بعد اضطرابات وانتفاضات استمرت لسنوات.
- السعودية والولايات المتحدة رحبتا ببدء "المحادثات الأولية" بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وحثتا الجانبين على الانخراط الجاد في هذه المحادثات بعد انتهاك العديد من اتفاقات وقف إطلاق النار.
- الجانبان أكدا أنهما سيبحثان هدنة إنسانية فحسب، ولن يتفاوضا على إنهاء الحرب.
- رحبت الآلية الثلاثية (الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إيغاد والأمم المتحدة) بالمبادرة السعودية الأميركية الرامية إلى إنهاء الصراع الذي يعصف بالسودان منذ أسابيع.
- دعت الآلية الثلاثية الطرفين إلى حماية المدنيين والامتناع عن الهجمات على مرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية المدنية الأخرى، معتبرة أن أي تصعيد آخر للعنف يمكن أن يكون مدمرا للبلد والمنطقة.