ومثل الدولة في مراسم التوقيع عبد الناصر الشعالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الهند.

ويجسد منح صفة "شريك الحوار" جهود دولة الإمارات المتواصلة في الحفاظ على شراكات متوازنة ومتنوعة وتطويرها مع الدول والمنظمات متعددة الأطراف في جميع أنحاء العالم.

وفي ضوء شراكة دولة الإمارات في منظمة شنغهاي للتعاون، أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، على الدور الكبير الذي لعبته المنظمة على مدى العقود الأخيرة في دعم الاستقرار السياسي، والازدهار الاقتصادي في جميع أنحاء أوراسيا وخارجها.

وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي التزام دولة الإمارات الثابت بالتعددية بصفتها عضوا فاعلا في المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن الدولة تدرك الأهمية الحاسمة لمنظمات، مثل منظمة شنغهاي للتعاون، في بناء جسور التعاون بين الدول الأعضاء نحو تحقيق الأهداف المشتركة.

وأضاف: "ستسعى دولة الإمارات في الفترة المقبلة إلى اتخاذ خطوات فاعلة في مشاركتها مع منظمة شنغهاي للتعاون والدول الأعضاء فيها. إنّنا سعداء بالانضمام كشريك حواري في منظمة يستمر تأثيرها وأهميتها العالمية في النمو".

منظمة شنغهاي للتعاون