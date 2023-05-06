كما أشاد حميدتي "بالجهود الإقليمية والدولية المبذولة للوصول إلى وقف إطلاق نار يسهل فتح ممرات إنسانية تمكن المواطنيين من الحصول على الخدمات الأساسية".

وأضاف: "إننا متمسكون بموقفنا الثابت والمعلن بضرورة الوصول إلى حكومة انتقالية مدنية تؤسس إلى تحول ديمقراطي مستدام يحقق تطلعات شعبنا في الأمن والاستقرار والتنمية".

وختم بالقول: "نشكر المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة على رعايتهما لهذه المبادرة، وشكر خاص لقيادة المملكة على استضافة المحادثات التي نأمل أن تحقق أهدافها المرجوءة".

تفاصيل المحادثات في جدة

ستحتضن مدينة جدة السعودية المطلة على البحر الأحمر السبت محادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

قال بيان مشترك إن السعودية والولايات المتحدة ترحبان ببدء "المحادثات الأولية" بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وحثتا الجانبين على "الانخراط الجاد في هذه المحادثات"من أجل وقف إطلاق النار.

رحب تحالف قوى الحرية والتغيير السوداني، وهو تجمع سياسي يقود خطة مدعومة دوليا للانتقال إلى الحكم المدني، أيضا بمحادثات جدة.

مبادرة جدة هي أول محاولة جادة لإنهاء القتال الذي أصاب الحكومة السودانية بالشلل وعرّض الانتقال السياسي في البلاد للخطر بعد سنوات من الاضطرابات والانتفاضات.

اندلع الصراع في 15 أبريل بين قوات الجيش بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي في أعقاب انهيار خطة مدعومة دوليا لانتقال جديد مع أطراف مدنية.

قالت القوات المسلحة السودانية إنها أرسلت وفدا إلى جدة مساء الجمعة في إطار المبادرة.

الجانبان قالا إنهما سيناقشان هدنة إنسانية فقط وليس إنهاء الحرب.

ترحيب بالمحادثات

قال المتحدث باسم العملية السياسية بالسودان، خالد عمر يوسف: