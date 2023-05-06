وبحسب بيان مصوّر نقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بجهاز الأمن الوطني العراقي، أعلن الجهاز عن "عملية خاطفة" في بغداد، تمكنت مفارزه من خلالها من "الإطاحة بإحدى أهم شبكات المتاجرة بالحبوب المخدرة".

وأضاف البيان "على إثر ذلك تحركت قوة من الجهاز وألقت القبض على أفراد هذه الشبكة واحداً تلو الآخر، وبالجرم المشهود".

وانتهت "العملية بالقبض على 6 متهمين وضبط مخزن من الحبوب المخدرة وبداخله أكثر من 12 مليون حبة مخدرة وبما يعادل طنين ونصفا في إحدى مناطق شرقي العاصمة"، وفق البيان.

وأظهر الفيديو المرفق بالبيان الحبوب، وهي من نوع "بنزكسول"، الاسم العلمي لعقار طبي يستخدم لعلاج أمراض عصبية لكن قد يساء استخدامه لأغراض غير طبية بحسب تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة نشر في العام 2022، موضبة داخل علب من الكرتون، أثناء ضبطها وإلقاء القبض على المتهمين.

قضية المخدرات في العراق