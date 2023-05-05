وقال الجيش في بيان نشر على صفحته على فيسبوك "في إطار المبادرة السعودية-الأميركية التي تم طرحها منذ بداية الأزمة، غادرإلى جدة مساء اليوم (الجمعة) وفد القوات المسلحة السودانية لمناقشة التفاصيل الخاصة بالهدنة التي يجري تجديدها".

ولم يصدر أي رد فعل رسمي بعد عن قوات الدعم السريع.

وكان قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) قد أعلن في وقت سابق إنه بحث مع وزير الخارجية المصري سامح شكري الأزمة الراهنة في السودان، وسبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأعلنت قوات الدعم السريع في بيان، الجمعة، الموافقة على هدنة لمدة 72 ساعة بمبادرة سعودية أميركية.