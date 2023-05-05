أصبحت الدموع الرفيقة الأقرب لخديجة، بعد أن خرجت من منزلها هرباً من الموت .

لحظات من الرعب عاشتها هي وأطفالها، حتى وصلوا بأمان إلى ود مدني، بعد أن فقدت أفراد من أسرتها في الاشتباكات المسلحة الدائرة في الخرطوم .

أما نعمة فحالتها ليست أفضل، فالظروف التي عاشتها أقل ما توصف بأنها قاسية، قبل نزوحها وبحثها عن الأمان .

كان التردد لأربعة أيام، ثم كان اتخاذ القرار بالفرار من الخرطوم بعد اشتداد الاشتباكات بالقرب منهم .

استقرار الأوضاع الأمنية في مدينة ود مدني هدأ إلى حد كبير من روع الصغار والكبار، ولكن تبقى القلوب شاخصة إلى سائر المدن السودانية .

حال هذه الأسرة كحال الآلاف غيرها، نزحت من الخرطوم وتركت منازلها، فيما تبقى الآمال عريضة بانتهاء الأزمة وعودة الحياة إلى طبيعتها.