وفي مقابلة مع وكالة "رويترز"، صرّح غريفيث، أنه يريد الاجتماع مع طرفي الصراع في السودان في غضون يومين أو ثلاثة أيام للحصول على ضمانات علنية منهما بخصوص توفير ممر آمن للمساعدات الإنسانية.

وأضاف أن الاجتماع قد يتم في العاصمة السودانية الخرطوم أو أي مكان آخر، في أعقاب زيارة لبورتسودان كانت تهدف إلى التخطيط لعملية إغاثة واسعة النطاق.

مكالمة دقلو وغريفيث

وفي السياق ذاته، كتب دقلو على حسابه الموثق على "تويتر"، ليل الأربعاء الخميس، أنه ناقش "مع غريفيث، تطورات الأوضاع الانسانية في البلاد وأهمية التنسيق لتقديم المساعدات المطلوبة للمواطنين وحماية وصولها للمحتاجين، إلى جانب ضمان حركة المواطنين من أجل قضاء احتياجاتهم الاساسية".

وأضاف: "نؤكد التزامنا التام بفتح وحماية الممرات الإنسانية لتسهيل حركة المواطنين في أماكن سيطرة قواتنا وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وتابع:" نحن أيضا على استعداد للتعاون والتنسيق وتقديم كل ما من شأنه المساهمة في تخفيف وطأة الظروف الراهنة".

الجيش يوافق على الهدنة

وكان الجيش السوداني أعلن، مساء الأربعاء، موافقته على المبادرة التي تقدمت بها الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا بتمديد الهدنة الحالية لمدة أسبوع، وقال في بيان: