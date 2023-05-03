شب حريق ضخم، مساء يوم الأربعاء، في بنك الزيتونة بمنطقة الكرم في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية.
وتعمل فرق الإطفاء في العاصمة تونس على إخماد النيران التي لم تعرف أسباب اندلاعها بعد.
ولم يسجل على الفور وقوع خسائر بشرية.
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
شب حريق ضخم، مساء يوم الأربعاء، في بنك الزيتونة بمنطقة الكرم في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية.
وتعمل فرق الإطفاء في العاصمة تونس على إخماد النيران التي لم تعرف أسباب اندلاعها بعد.
ولم يسجل على الفور وقوع خسائر بشرية.
وتعمل فرق الإطفاء في العاصمة تونس على إخماد النيران التي لم تعرف أسباب اندلاعها بعد.
ولم يسجل على الفور وقوع خسائر بشرية.