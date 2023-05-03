وأوردت وكالة أنباء الإمارات: “وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتوفير كافة أشكال الدعم للأشقاء السودانيين المتواجدين على أرض دولة الإمارات ممن توقفت رحلاتهم وسفرهم إلى بلدهم جراء الأحداث الاستثنائية الطارئة في السودان".

ووجه الشيخ محمد بن راشد "بالبدء الفوري لتقديم الدعم ومتابعة كافة شؤون الأشقاء العالقين في دولة الإمارات، وضمان توفير وتلبية الاحتياجات اللازمة لهم سواء في المسكن والرعاية الصحية اللازمة والأمور الحياتية الأخرى، والعمل مع كافة الجهات المختصة لضمان عودتهم إلى الجمهورية السودانية في وقت لاحق بشكل آمن".