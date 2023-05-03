وتعتبر زيارة الرئيس الإيراني إلى دمشق هي الأولى لمسؤول إيراني في هذا المنصب إلى الدولة الحليفة منذ اندلاع النزاع في العام 2011، وفق ما أفاد الاعلام السوري الرسمي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن إبراهيم رئيسي وصل إلى مطار دمشق الدولي على رأس "وفد وزاري سياسي واقتصادي كبير".

وأشارت الوكالة إلى أن الزيارة ستستغرق يومين يلتقي خلالها نظيره السوري بشار الأسد وسيجري معه "مباحثات سياسية واقتصادية موسعة يليها توقيع عدد من الاتفاقيات".