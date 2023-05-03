جددت المقاتلات الحربية الإسرائيلية، ليل الثلاثاء الأربعاء، قصف أهداف في قطاع غزة، في وقت أطلقت فصائل فلسطينية صواريخ بمدى أوسع جنوبي إسرائيل، في جولة تصعيد تأتي إثر وفاة أسير فلسطيني أضرب عن الطعام 87 يوما في السجون الإسرائيلية.