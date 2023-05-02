وحسب بيان وزارة الخارجية في جنوب السودان، تبدأ الهدنة الجديدة الخميس.

وجاء في البيان أن رئيس جنوب السودان سلفا كير شدد على أهمية وقف إطلاق النار لفترة أطول، وتعيين ممثلين في محادثات سلام.

وأضاف أن الجانبين اتفقا على تعيين ممثلين للمحادثات.

وورد أن جنوب السودان ضمن الدول التي ستستضيف المحادثات، وعرضت التوسط في الصراع الدائر في السودان.

واتفق الطرفان على عدة هدن خلال الأيام الماضية، لكنها لم تكن تُحترم بالشكل الكافي.